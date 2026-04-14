Incêndio BYD: fogo atinge estacionamento da fabricante de veículos elétricos

Um incêndio atingiu um estacionamento da fabricante de veículos elétricos BYD na manhã desta terça-feira (14/4), em um parque industrial de Shenzhen, no sudeste da China. Em um comunicado, a empresa informou que o fogo afetou uma área destinada a veículos de teste e sucateados. Ainda segundo a nota, o incêndio foi rapidamente extinto e não deixou vítimas. As informações foram divulgadas pela CNN Brasil.

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O ocorrido foi reportado pelo Corpo de Bombeiros local, na cidade onde está localizada a sede global da companhia.

Apesar do rápido controle das chamas e da ausência de feridos, as ações da BYD registraram queda de 0,6% durante a madrugada.

Desafios em incêndios de veículos elétricos

Especialistas apontam que os veículos elétricos queimam de maneira distinta dos carros com motores de combustão interna. Incêndios envolvendo esses automóveis tendem a durar mais tempo e ser mais difíceis de extinguir, apresentando uma maior propensão a reacender.