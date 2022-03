Incêndio atinge usina nuclear ucraniana após ataque russo, diz prefeito

Um incêndio foi registrado na usina nuclear de Zaporizhzhia, na Ucrânia, a maior da Europa, após um ataque de tropas russas, disse o prefeito da cidade vizinha de Energodar em uma rede social. "Como resultado do contínuo bombardeio inimigo de prédios e unidades da maior usina nuclear da Europa, a usina nuclear de Zaporizhzhia está pegando fogo", disse Orlov em seu canal Telegram, citando o que chamou de ameaça à segurança mundial. Ele não deu detalhes. As informações são do G1.

