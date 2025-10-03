Capa Jornal Amazônia
Mundo

Incêndio atinge refinaria perto de Los Angeles, nos EUA

Estadão Conteúdo

Uma refinaria de petróleo da Chevron nos arredores de Los Angeles, na Califórnia (EUA), pegou fogo na noite da quinta-feira, 2. Diversas equipes de bombeiros foram mobilizadas para combater o incêndio.

"Nosso gabinete está em contato em tempo real com agências locais e estaduais para proteger a comunidade dos arredores e garantir a segurança pública", disse o governador da Califórnia, Gavin Newsom, em comunicado.

Não há informações sobre a causa do incêndio. Também não se sabe se há vítimas. A Chevron não se manifestou, e as autoridades locais também não se pronunciaram.

A refinaria fica em El Segundo, uma cidade costeira a 24 quilômetros de Los Angeles e a 1,5 quilômetro do Aeroporto Internacional de Los Angeles. A operação do terminal não foi afetada pelo incêndio. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

EUA: refinaria

incêndio
Mundo
