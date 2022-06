Incêndio atinge prédio comercial em Moscou, capital da Rússia; assista

Um prédio comercial de dez andares localizado no centro de negócio em Moscou, na Rússia, foi atingido por um incêndio, na manhã desta sexta-feira (3). Pelo menos125 pessoas que se encontravam no edifício já foram retiradas, porém, existe a possibilidade de outras pessoas ainda estarem no local. As informações são dos portais O Globo e Sic Notícias.

O Ministério Russo de Situações de Emergências informou em um comunicado que as buscas continuam. Segundo o órgão, 180 bombeiros foram mobilizados. O prédio incendiado é o "Grand Setun Plaza", que fica na zona oeste de Moscou.

Alguns meios de comunicação russos levantaram a hipótese de curto-circuito ter provocado o incêndio, porém, as causas ainda não foram apuradas.