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Imagens mostram momento em que pedestre é atropelado por avião nos EUA

Estadão Conteúdo

Novas imagens mostraram o momento em que uma pessoa foi atropelada por um avião durante uma decolagem na pista do aeroporto de Denver, nos Estados Unidos, na sexta-feira, 8. Em vídeo que veio a público neste domingo, 10, e que pode ser conferido no seguinte link na internet (https://www.estadao.com.br/internacional/imagens-mostram-momento-em-que-pedestre-e-atropelado-por-aviao-veja-video/) é possível ter uma noção de como se deu o acidente.

Entenda o caso envolvendo pedestre atropelado por avião

O voo, de número 4345, faria a rota entre Denver e Los Angeles em um Airbus A321 da empresa Frontier Airlines. Após o atropelamento, houve um incêndio no motor que gerou fumaça na cabine, fazendo com que a decolagem fosse abortada e os sete tripulantes e os 224 passageiros evacuados.

Autoridades aéreas dos Estados Unidos informaram que o incidente estava sob investigação.

Um representante do aeroporto de Denver afirmou à agência AP que o pedestre morreu após ter pulado uma cerca de perímetro e sido atropelado pelo avião. Acredita-se que a pessoa tenha ficado cerca de dois minutos dentro do aeroporto, e que não se tratava de um funcionário.

Os passageiros foram evacuados com o uso de escorregadores e auxílio de equipes de emergência que os levaram de ônibus até o terminal. Doze pessoas tiveram ferimentos leves, sendo que cinco delas foram encaminhadas ao hospital.

* Com informações da Associated Press.

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EUA/ATROPELAMENTO/AVIÃO/AEROPORTO/DENVER/MORTE/IMAGENS
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