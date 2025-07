Imagens fortes! Vídeo mostra momento em que avião cai em rodovia e mata duas pessoas

Um avião de pequeno porte caiu nesta quarta-feira (23), em uma rodovia pública movimentada da província de Brescia, que fica localizada na Itália. O acidente deixou dois mortos, um homem de 75 anos e uma mulher de 60 que estavam a bordo da aeronave. Além das vítimas, duas pessoas que estavam passando pela pista no momento do acidente também foram atingidas pelos destroços do avião.

O impacto causou a destruição total da aeronave e, um vídeo que circula pelas mídias sociais mostra o momento exato da queda, em que o avião colidiu com a rodovia e explodiu em uma bola de fogo que se alastrou pelo asfalto italiano. Após o acidente, os veículos continuaram trafegando normalmente ao lado das chamas no local.

Segundo informações do portal Giornale di Brescia, o Ministério Público da comuna abriu um processo por homicídio culposo e um consultor da Agência Nacional de Segurança de Voo está previsto para chegar ainda nesta quarta, a fim de auxiliar nas investigações sobre o acidente. Os dois motoristas que passavam pela pista no momento em que a aeronave caiu receberam tratamento imediato e não correm risco de vida.

O que é um avião ultraleve?

Um avião ultraleve é uma aeronave pequena, que possui capacidade para apenas duas pessoas e que é muito conhecida pela facilidade, agilidade de pilotagem e, principalmente, pelo baixo preço de venda e manutenção. Na maioria das vezes, esse modelo de aeronave é utilizado para voos recreativos e desportivos ou até mesmo em operações aéreas privadas com uma altitude que chega até 330 metros.

Como funciona esse modelo de avião?

O modelo da aeronave do acidente é um ultraleve Promecc Freccia, que possui 7,249 metros de comprimento, 2,553 metros de altura e envergadura de 8,777 metros. Esse tipo de avião, como o nome já diz, é super leve e funciona de forma semelhante a um helicóptero, em que a sustentação do voo é fornecida por asas rotativas. Mas, ao contrário dos helicópteros, sua propulsão inicial é pensada para que a aeronave decole igual a um avião tradicional e não de modo vertical.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora web em Oliberal.com)