Idoso é preso após matar esposa esfaqueada por não querer comer panquecas

Um homem de 85 anos foi preso sob a acusação de esfaquear até a morte a esposa, de 81, após recusar-se a comer as panquecas que ela havia preparado. O crime chocante e de motivo aparentemente fútil ocorreu no último domingo, dia 10 de dezembro, na residência do casal em Washington DC, capital dos Estados Unidos. Segundo o comunicado do Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito de Columbia, "ele não queria comer as panquecas que ela havia feito e a esfaqueou nas costas".

A polícia foi chamada para atender uma chamada urgente de esfaqueamento e, ao chegar no local, encontrou Sharon Schwartz gravemente ferida. Steven Schwartz, ou marido, também estava na casa e apresentava "ferimentos autoinfligidos". Ambos foram conduzidos a hospitais locais para tratamento de emergência. Mas, infelizmente, Sharon não resistiu.

O octogenário foi preso e enfrentará a acusação de homicídio de segundo grau, que implica ausência de planejamento premeditado associado à ação de matar. Em audiência realizada na quinta-feira (14), Steven se declarou inocente durante a apresentação por vídeo. Ele permanece detido sem direito à fiança, e a próxima audiência está agendada para 2 de janeiro.