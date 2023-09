Homem é morto após ser esfaquedo por sujar bermuda de idoso com caju

Um idoso de 61 anos foi preso na cidade de Açailândia, em São Luís, acusado de homicídio. Segundo a Polícia Civil, ele teria esfaqueado um homem de 45 anos que sujou acidentalmente a bermuda do assassino com caju.

O incidente aconteceu em um bar do bairro Pequiá, onde o idoso estava consumindo bebida alcoólica na companhia da vítima. O homem teria oferecido o caju para que ele pudesse colocar na bebida. No entanto, o sumo da fruta acabou derramando na bermuda do suspeito, que reagiu agressivamente.

VEJA MAIS

Com raiva, ele desferiu dois golpes de faca no pescoço da vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local do crime.

A polícia conseguiu localizar o idoso próximo ao bar em que o homicídio foi cometido e o prendeu em flagrante.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)