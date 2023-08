Suspeito de furto é esfaqueado no pescoço em Santarém

Um jovem de 18 anos, identificado como Marcos André Moraes Nobre, suspeito de cometer furtos foi esfaqueado no pescoço e nas costas na manhã do último sábado, 19, na área do residencial Salvação, localizado em Santarém, região oeste do Pará. De acordo com informações de moradores repassadas à polícia, a vítima foi esfaqueada por um homem que conseguiu fugir.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros socorros, encaminhando o jovem ao Pronto Socorro da cidade, onde recebeu tratamento médico. O estado de saúde do jovem é desconhecido. A Polícia Civil investig​a o caso, para esclarecer a motivação acerca do ocorrido, bem como identificar e prender o agressor.