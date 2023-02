Mulher amarra namorado na cama para fazer 'algo diferente' e o esfaqueia

Uma enfermeira de 35 anos acabou sendo presa após esfaquear o namorado em Uberaba, no Triângulo Mineiro. A mulher havia amarrado o homem em uma cama para uma brincadeira sexual "diferente", mas acabou o atacando com facadas após questioná-lo sobre uma possível traição. O caso ocorreu na última terça-feira (21).

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais, o homem conseguiu se soltar e fugiu, mas acabou sendo esfaqueado seis vezes e agredido com pedaços de madeira. O casal estava junto há dois anos, mas a enfermeira trabalha em Bambuí, no Centro-Oeste do estado, enquanto o namorado reside em Uberaba.

No dia anterior ao ocorrido, a enfermeira havia ido a Uberaba para visitar o namorado. Ele acabou passando mal e foi dormir, mas acordou no meio da madrugada com a sugestão da mulher de fazer algo "diferente" na cama. O homem aceitou ser amarrado, mas quando questionado sobre uma possível traição, não respondeu e acabou sendo esfaqueado várias vezes após se soltar.

Uma testemunha relatou que o casal saiu correndo pelado pelas ruas, até que o homem foi levado para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM), onde foi atendido e se encontrava consciente, orientado e em estado estável. A mulher, por sua vez, foi atendida na Unidade de Pronto Atendimento do Bairro Mirante, com um ferimento na mão e no antebraço, e encaminhada para a delegacia da Polícia Civil.