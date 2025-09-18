Idosa é acusada de espancar e matar colega de quarto em casa de repouso

Uma mulher identificada como Galina Smirnova, de 95 anos, foi acusada de espancar até a morte sua colega de quarto, Nina Kravtsov, de 89 anos, em uma casa de repouso que fica localizada no Brooklyn, na cidade de Nova York (EUA). O crime foi revelado nesta quarta-feira (17) aos policiais dos Estados Unidos e a idosa foi presa no mesmo dia por suspeita de homicídio e de porte ilegal de arma.

De acordo com as autoridades, o episódio havia sido descoberto porque uma testemunha teria visto a idosa lavando as mãos que estavam sujas de sangue. Nos dias seguintes, o agentes policiais receberam uma ligação do Centro de Reabilitação e Enfermagem Seagate, no dia 14 de setembro, em Coney Island. Ao chegarem no local, encontraram a vítima coberta de sangue deitada em uma cama.

Imediatamente, Nina foi encaminhada para o Hospital NYU Langone, mas não conseguiu resistir aos ferimentos e morreu na manhã do dia 15 de setembro, em decorrência de um traumatismo contundente. Com base nas investigações, foi constatado ainda que o quarto de Kravtsov apresentava sinais de violência com uma cadeira de rodas desmontada e um dos apoios para os pés estava todo ensaguentado.

Avaliação Psiquiátrica

A acusada foi indiciada no Tribunal Criminal do Brooklyn, mas ela negou completamente que cometeu o crime da morte de sua colega de quarto. Com isso, o juiz de Orville Reynolds determinou a prisão preventiva de Galina Smirnova, sem direito à fiança. Agora, a idosa também será submetida a uma avaliação de saúde mental solicitada pelo gabinete do promotor público do distrito de Brooklyn.

Procurada, a direção da casa de repouso, que abriga atualmente cerca de 360 residentes, não se pronunciou sobre o caso e nem explicou como o ataque teria sido possível de ser realizado dentro do local. Mas de acordo com registros do Departamento Estadual de Saúde, a Seagate já havia sido citada por déficit de pessoal em outubro de 2024.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web em Oliberal.com)