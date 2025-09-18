Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Idosa é acusada de espancar e matar colega de quarto em casa de repouso

A mulher de 95 anos nega que cometeu o crime

Victoria Rodrigues
fonte

Fotografia de Nina Kravtsov, vítima do crime. (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

Uma mulher identificada como Galina Smirnova, de 95 anos, foi acusada de espancar até a morte sua colega de quarto, Nina Kravtsov, de 89 anos, em uma casa de repouso que fica localizada no Brooklyn, na cidade de Nova York (EUA). O crime foi revelado nesta quarta-feira (17) aos policiais dos Estados Unidos e a idosa foi presa no mesmo dia por suspeita de homicídio e de porte ilegal de arma.

De acordo com as autoridades, o episódio havia sido descoberto porque uma testemunha teria visto a idosa lavando as mãos que estavam sujas de sangue. Nos dias seguintes, o agentes policiais receberam uma ligação do Centro de Reabilitação e Enfermagem Seagate, no dia 14 de setembro, em Coney Island. Ao chegarem no local, encontraram a vítima coberta de sangue deitada em uma cama.

Imediatamente, Nina foi encaminhada para o Hospital NYU Langone, mas não conseguiu resistir aos ferimentos e morreu na manhã do dia 15 de setembro, em decorrência de um traumatismo contundente. Com base nas investigações, foi constatado ainda que o quarto de Kravtsov apresentava sinais de violência com uma cadeira de rodas desmontada e um dos apoios para os pés estava todo ensaguentado.

VEJA MAIS

image Idosa é encontrada morta dentro de elevador de casa de repouso
O caso foi registrado como homicídio culposo. A vítima foi encontrada num elevador e teve o óbito constatado no local pelo Corpo de Bombeiros.

image Mania de Você: Mavi interna Mércia em clínica psiquiátrica
Após ter o casamento com Viola (Gabz) estragado pela mãe, Mavi (Chay Suede) decide colocar Mércia (Adriana Esteves) em uma “casa de repouso”

image Mulher dada como morta é encontrada viva por funcionário de funerária
Glantz recebia cuidados paliativos e foi declarada morta na última segunda pela equipe da casa de repouso

Avaliação Psiquiátrica

A acusada foi indiciada no Tribunal Criminal do Brooklyn, mas ela negou completamente que cometeu o crime da morte de sua colega de quarto. Com isso, o juiz de Orville Reynolds determinou a prisão preventiva de Galina Smirnova, sem direito à fiança. Agora, a idosa também será submetida a uma avaliação de saúde mental solicitada pelo gabinete do promotor público do distrito de Brooklyn.

Procurada, a direção da casa de repouso, que abriga atualmente cerca de 360 residentes, não se pronunciou sobre o caso e nem explicou como o ataque teria sido possível de ser realizado dentro do local. Mas de acordo com registros do Departamento Estadual de Saúde, a Seagate já havia sido citada por déficit de pessoal em outubro de 2024.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

homicídio

casa de repouso

idosa

avaliação psiquiátrica

crime
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

HOMICÍDIO

Idosa é acusada de espancar e matar colega de quarto em casa de repouso

A mulher de 95 anos nega que cometeu o crime

18.09.25 12h30

QUE SITUAÇÃO...

Macron vai apresentar 'prova científica' de que sua esposa nasceu mulher à Justiça dos EUA

A influenciadora conservadora Candace Owens afirmou que Brigitte seria homem e foi processada por difamação.

18.09.25 10h58

Trump e Starmer anunciam investimentos em tecnologia e energia nuclear

18.09.25 9h08

RELIGIOSIDADE

Qual o santo do dia de hoje, 18 de setembro? Veja a oração de São José de Cupertino

São José de Cupertino, frade franciscano conhecido por seus êxtases místicos e levitações, é celebrado nesta quarta-feira (18/9) pela Igreja Católica

18.09.25 6h00

MAIS LIDAS EM MUNDO

INVESTIGAÇÃO

Jovem que assassinou o ativista Charlie Kirk foi entregue pelo próprio pai aos policiais

O governador de Utah, Spencer Cox, agradeceu a coragem da família em entregar o filho

12.09.25 12h57

CASO CHARLIE KIRK

VÍDEO: homem é flagrado celebrando disparo que atingiu ativista Charlie Kirk em evento nos EUA

Influenciador de extrema-direita e aliado de Trump foi morto a tiros durante evento na Universidade Utah Valley, no estado de Utah

11.09.25 23h51

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

'ATIRE EM MIM!'

VÍDEO: homem detido por morte de Charlie Kirk é liberado após interrogatório; FBI busca atirador

Vídeo do momento da prisão circulou nas redes, mas suspeito foi solto. Influenciador aliado de Trump foi morto a tiros durante evento em universidade nos EUA

10.09.25 20h28

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda