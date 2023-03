Homem tatua fios de cabelo para neutralizar calvície e viraliza; vídeo

Muitos calvos parecem não ficar em paz com a calvície. Implantes, perucas e sprays são de fácil acesso no mercado e ajudam a neutralizar as falhas, mas um homem decidiu ir além: tatuou fios de cabelo na cabeça. A solução inesperada viralizou nas redes sociais e chamou a atenção dos internautas.

Somente o perfil no Tik Tok já alcançou 13 milhões de visualizações. Não há detalhes de quem é a pessoa e nem a localização. As imagens foram divulgadas pelo perfil @vtweek1 na rede social. Assista:

VEJA MAIS

Brasileiros não perderam tempo para comentar na postagem. “Todo o dinheiro vai ser economizado em shampoo”, “Você nunca vai se atrasar para o trabalho”, “e como faz quando eu quiser pentear para o outro lado?”, escreveram alguns usuários. “Bem natural”, ironizou outro internauta.