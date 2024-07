Homem que morreu baleado no comício de Trump era ex-chefe do corpo de bombeiros

O homem que morreu durante o comício do ex-presidente norte-americano Donald Trump foi identificado. O ataque a tiros ocorreu na noite do último sábado (13), em Butler, na Pensilvânia.

Corey Comperatore, ex-chefe do corpo de bombeiros da região, foi atingido durante ataque ao republicano.

"Corey morreu como um herói. Ele mergulhou na frente de sua família para protegê-los dos disparos ontem", disse o governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, em coletiva de imprensa.

Ele ficou na frente da filha durante os disparos.

Shapiro comentou ao NYT que "Corey era um ávido apoiador do ex-presidente e estava muito animado por estar lá ontem à noite com ele na comunidade".

Dawn Comperatore, irmã de Corey, fez um post no Facebook para se despedir do irmão. “O ódio por um homem tirou a vida do homem que mais amávamos. Ele foi um herói que protegeu as suas filhas. A mulher e as filhas dele apenas viveram o impensável e inimaginável. O meu irmão mais novo acabou de fazer 50 anos e tinha tanta vida para experimentar. O ódio não tem limites e o amor não tem limites. Rezem por minha cunhada, sobrinhas, minha mãe, irmã, eu e suas sobrinhas e sobrinhos, pois isto parece um pesadelo terrível, mas sabemos que é a nossa dolorosa realidade”, publicou.