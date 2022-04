Homem passa 32 anos preso e consegue provar a inocência

Um homem teve a inocência reconhecida, na segunda-feira (18), pelo Tribunal Superior de São Franscisco, nos EUA, depois de passar 32 anos preso. Joaquin Ciria, de 61 anos, foi acusado de assassinato.

"Estamos muito satisfeitos por Joaquin, que lutou por tanto tempo para limpar seu nome", disse a advogada Paige Kaneb. "Ele agora pode passar um tempo com seu filho de 32 anos, que era um bebê quando seu pai foi injustamente tirado dele".

De acordo com a emissora CBS, Joaquin foi condenado em 1990 pela morte de Felix Bastarrica. Em 2020, as investigações da Comissão de Inocência constataram que o crime foi cometido por um conhecido do suspeito e da vítima.

Na época, Ciria foi apontado como suspeito após rumores iniciados pelo próprio autor do assassinato. No entanto, no momento do crime, Joaquin estava em casa com o filho recém-nascido.

O homem nunca chegou a confessar o crime e sempre afirmou que era inocente. Além do reconhecimento de inocência, ele recebeu o direito de ganhar US$ 140 por cada dia preso, o que equivale a cerca de US$ 1,6 milhão, livre de impostos.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)