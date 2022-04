Pastor é preso acusado de estupro de vulnerável e exploração sexual

Um pastor acusado de estupro de vulnerável e exploração sexual foi preso na manhã do último sábado, 16, no município de Anapu, na região Xingu, no sudoeste paraense.



De acordo com informações da Polícia Civil, as investigações do caso concluíram que o pastor estava aliciando crianças e adolescentes. Ele atraia as vítimas oferecendo compras de supermercado e presentes, como aparelhos celulares. Conforme apuração da PC, o religioso também teria estuprado uma criança de 11 anos.

O acusado foi conduzido para o sistema penitenciário e está à disposição da justiça.