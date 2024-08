Homem nu é atacado por vaca após tentar abusar do animal

Sem roupas, um homem foi flagrado tentando abusar sexualmente de uma vaca que estava presa a uma árvore. O que ele não esperava é que, em um ato de autodefesa, o animal o atacasse de volta com os cornos - estruturas ósseas que vacas possuem ao invés de chifres e podem causar danos sérios.

Segundo o Daily Mail, o caso aconteceu na tarde da última quinta-feira (15), em uma área isolada de Surat Thani, na Tailândia.

Testemunhas relataram que o homem, identificado como o russo Evgenii Kuvshinov, de 26 anos, havia parado no local após ter um pneu da sua motocicleta furado. Após entrar na floresta, ele se despiu e cometeu o ato. O caso chegou à polícia de Ban Naderm, que foi chamada ao local após o incidente.

O dono da propriedade onde o caso aconteceu foi chamado ao local para acalmar a vaca após a equipe de resgate chegar.

Segundo o Daily Star, Kuvshinov foi levado a um hospital da região com ferimentos significativos e deverá passar por avaliação psicológica. A equipe de resgate acredita que russo estivesse sob a influência de drogas ou álcool no momento do ataque.

