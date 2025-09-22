Homem é atacado por tigre e morre em reserva de animais selvagens

O cuidador de animais Ryan Easley foi atacado por um tigre e morreu neste sábado (20), após não conseguir resistir aos ferimentos, na reserva privada para felinos Growler Pines Tiger Preserve, que fica localizada no sudeste de Oklahoma (EUA). De acordo com a própria instituição, o homem via os tigres não apenas como animais que estavam sob seus cuidados, mas como seus amigos e companheiros diários.

Até o momento, não foram divulgados detalhes de como aconteceu o acidente, por isso ainda não se tem conhecimento se o ataque ocorreu durante a rotina de alimentação, manejo, limpeza de recinto ou outras atividades. Além disso, a reserva de felinos também não se pronunciou sobre possíveis falhas de segurança e protocolos, mas a investigação segue em aberto para apurar mais sobre o caso.

Segundo informações da Associated Press, o cuidador conhecia diversas figuras famosas do universo de cuidadores de felinos exóticos, como por exemplo o Joe Exotic, que é famoso no país pelo documentário Tiger King. Apesar de ainda não terem informado os motivos reais do incidente, algumas organizações como a People for the Ethical Treatment of Animals (Peta) levantaram questionamentos sobre a forma como esses felinos eram adquiridos e tratados na instituição.

Reserva Growler Pines Tiger Preserve

Em uma nota publicada no Facebook, a reserva Growler Pines Tiger Preserve classificou o ocorrido como um “acidente” e ressaltou que Ryan Easley sabia de todos os riscos inerentes relacionados à convivência com animais selvagens. Após a tragédia, todos os passeios e interações com o público foram cancelados.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)