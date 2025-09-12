Capa Jornal Amazônia
VÍDEO: Piscineiro salva cachorro cego que se afogava em piscina de casa

Cão idoso e cego ficou cerca de 40 minutos nadando até se afogar; trabalhador mergulhou, resgatou o animal desacordado e conseguiu reanimá-lo com massagens.

Hannah Franco
fonte

Piscineiro resgata cão cego desacordado após 40 minutos na piscina; veja o salvamento (Reprodução/Redes sociais)

Um piscineiro salvou a vida de um cachorro cego que se afogava em uma piscina em Goiânia. O caso aconteceu quando Vinicius Orlando, de 38 anos, chegou para realizar a limpeza da piscina em uma casa onde trabalha há anos. Ao notar algo estranho no quintal, ele agiu rapidamente e conseguiu reanimar o cãozinho, que já estava desacordado. O vídeo do salvamento viralizou nas redes sociais.

Segundo o dono do animal, por meio das câmeras de segurança, foi possível ver que o cachorro, chamado Choquito, nadou por cerca de 40 minutos antes de se cansar e afundar. O cãozinho é idoso e perdeu a visão devido a complicações oftalmológicas. No momento do acidente, não havia ninguém em casa.

Vinicius contou que chegou ao local por coincidência: o ajudante com quem divide a rota pediu para ele adiantar o atendimento de outro cliente. Com a chave da casa em mãos, entrou pelo portão como de costume. Assim que entrou no quintal, percebeu a ausência de Choquito, que sempre aparecia para recebê-lo. Ao ouvir um barulho estranho e notar que a lona da piscina estava afundada, correu até o local.

Nas imagens de segurança, é possível ver o momento em que o piscineiro mergulha imediatamente ao perceber o cachorro no fundo da piscina. Ele retira o animal já inconsciente e começa a fazer massagens de reanimação até que Choquito volta a respirar.

Vinicius atua há 15 anos na limpeza de piscinas e disse nunca ter passado por uma situação parecida. Após o susto, Choquito já voltou a brincar e está bem.

Brasil
.
