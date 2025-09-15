VÍDEO: macaco-prego é atingido por tiro no Rio de Janeiro e fica sem movimentos nas pernas

Uma fêmea de macaco-prego foi resgatada em estado grave na última semana após ser baleada nas costas, na Rua Piratininga, no bairro da Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro. O animal, batizado de Maria pelos voluntários, foi levado para o Instituto Vida Livre, onde recebe atendimento médico veterinário.

De acordo com o Instituto, a macaca perdeu os movimentos das pernas e pode ficar paraplégica. A bala, que teria atingido o ombro, está alojada na coluna vertebral e, por isso, uma cirurgia está sendo avaliada por especialistas.

“Ela está sob nossos cuidados, recebendo todo o tratamento necessário, que inclui exames e acompanhamento clínico”, informou o Instituto Vida Livre por meio das redes sociais.

Exames de imagem, como radiografia e ultrassonografia, foram realizados para identificar a posição exata do projétil. Os veterinários acreditam que a bala pode estar comprimindo um nervo, o que abre uma possibilidade de que Maria recupere os movimentos após a retirada cirúrgica.

Enquanto aguarda a definição da cirurgia, Maria permanece em repouso absoluto, sendo alimentada com ajuda dos cuidadores e recebendo medicações e suporte térmico. A Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), da Polícia Civil do Rio de Janeiro, instaurou um procedimento para apurar o caso. Até o momento, não se sabe quem atirou na macaca e nem o motivo.

O Instituto Vida Livre se manifestou nas redes sociais criticando a falta de punições efetivas para crimes contra a fauna silvestre no Brasil. “Maria é mais um caso que reforça o atraso do Brasil em relação à proteção de seus animais silvestres. Na legislação atual, se a pessoa responsável por essa crise fosse identificada, a pena seria irrisória”, postaram.