Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

VÍDEO: macaco-prego é atingido por tiro no Rio de Janeiro e fica sem movimentos nas pernas

Animal foi resgatado com bala alojada na coluna; veterinários ainda avaliam cirurgia

Hannah Franco
fonte

Macaca é baleada no RJ pode ficar paraplégica. (Reprodução/Instituto Vida Livre)

Uma fêmea de macaco-prego foi resgatada em estado grave na última semana após ser baleada nas costas, na Rua Piratininga, no bairro da Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro. O animal, batizado de Maria pelos voluntários, foi levado para o Instituto Vida Livre, onde recebe atendimento médico veterinário.

De acordo com o Instituto, a macaca perdeu os movimentos das pernas e pode ficar paraplégica. A bala, que teria atingido o ombro, está alojada na coluna vertebral e, por isso, uma cirurgia está sendo avaliada por especialistas.

VEJA MAIS

image VÍDEO: macaco-aranha surpreende turistas ao aparecer em praia da Flona do Tapajós
Animal foi registrado por guia turístico durante passeio em Belterra e interagiu com os turistas

image VÍDEO: Piscineiro salva cachorro cego que se afogava em piscina de casa
Cão idoso e cego ficou cerca de 40 minutos nadando até se afogar; trabalhador mergulhou, resgatou o animal desacordado e conseguiu reanimá-lo com massagens.

“Ela está sob nossos cuidados, recebendo todo o tratamento necessário, que inclui exames e acompanhamento clínico”, informou o Instituto Vida Livre por meio das redes sociais.

Exames de imagem, como radiografia e ultrassonografia, foram realizados para identificar a posição exata do projétil. Os veterinários acreditam que a bala pode estar comprimindo um nervo, o que abre uma possibilidade de que Maria recupere os movimentos após a retirada cirúrgica.

Enquanto aguarda a definição da cirurgia, Maria permanece em repouso absoluto, sendo alimentada com ajuda dos cuidadores e recebendo medicações e suporte térmico. A Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), da Polícia Civil do Rio de Janeiro, instaurou um procedimento para apurar o caso. Até o momento, não se sabe quem atirou na macaca e nem o motivo.

O Instituto Vida Livre se manifestou nas redes sociais criticando a falta de punições efetivas para crimes contra a fauna silvestre no Brasil. “Maria é mais um caso que reforça o atraso do Brasil em relação à proteção de seus animais silvestres. Na legislação atual, se a pessoa responsável por essa crise fosse identificada, a pena seria irrisória”, postaram.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

macaco-prego

rio de janeiro

crime ambiental
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

parceria

Itamaraty e MME confirmam processo de adesão do Brasil à Agência Internacional de Energia

O Brasil já é membro associado da Agência desde 2017. Nessa condição, o País pode participar apenas de algumas instâncias, incluindo grupos permanentes, comitês e grupos de trabalho

15.09.25 17h23

Ancelotti não vê obrigação em vencer Copa e coloca Real Madrid como única opção após a seleção

15.09.25 10h12

Fonseca critica 'catimba' de Tsitsipas e exalta força mental: 'Nunca pode deixar de acreditar'

14.09.25 16h12

Tênis

Fonseca impressiona Djokovic, bate Tsitsipas em virada insana e dá vitória ao Brasil na Davis

Diante de um adversário agressivo, João Fonseca teve um início sólido, com boas devoluções no fundo da quadra, e conseguiu dois break points para quebrar o serviço de Tsitsipas logo no primeiro game

14.09.25 15h38

MAIS LIDAS EM BRASIL

JUSTIÇA

MPF pede à Justiça cancelamento das outorgas da Jovem Pan

Emissora é acusada de difundir informações falsas sobre eleições

15.09.25 19h18

BRASIL

Secretário de Segurança ajuda homem atropelado e descobre que vítima é foragido

Tatuagem na perna do ciclista levantou suspeitas; homem possui passagens criminais por roubo e por dívida de pensão alimentícia

15.09.25 11h03

Investigação

Polícia Civil investiga vídeo de ato sexual entre adolescentes em ônibus abandonado

O vídeo que circula na internet mostra 6 adolescentes praticando sexo dentro de um ônibus; polícia investiga se a única menina que aparece nas imagens estava dopada

10.09.25 15h31

BRASIL

VÍDEO: Artista de circo cai durante acrobacia no Rio de Janeiro

Acrobata fazia apresentação de suspensão capilar quando sofreu queda; circo informou que ela passa bem

15.09.25 8h45

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda