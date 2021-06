Homem leva barata pisoteada a veterinário para salvá-la

A reação de muita gente ao ver uma barata pisoteada na rua é ignorar ou terminar de matar o inseto. No entanto, um homem decidiu levar ao veterinário a barata que encontrou ferida após levar um pisão. O incidente aconteceu na Tailândia e foi compartilhado no Facebook pelo médico veterinário Thanu Limpapattanawanich. As informações são do site Republic World.

A publicação viralizou na última semana, mas foi postada no último dia 24 de maio.

O veterinário compartilhou fotos do homem com a barata. A legenda da postagem, que estava em tailandês, se traduz quase como: "Caso de emergência ontem à noite, alguém pisou em uma barata caída na beira da estrada. Nesse momento, um filantropo passou e viu. Então ele correu para levá-lo ao hospital de animais com urgência. Os sintomas agora são 50/50".

O médico defendeu que não se trata de rir da ação solidária, mas de agradecer, pois o homem demonstrou compaixão por uma barata. Ele desejou que houvesse mais pessoas assim, de bom coração, neste mundo.

"Isso não é uma piada. Isso indica compaixão e piedade para com cada criatura A vida de todos é amada ... Eu gostaria que houvesse mais pessoas assim no mundo... A misericórdia apoia o mundo", acrescentou.

O tratamento do inseto não foi cobrado e não se sabe se o inseto conseguiu se salvar