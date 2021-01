Homem lambe dois caixas eletrônicos para provar que a Covid-19 não é real

Um homem britânico, demonstrou em live no facebook o seu desprezo pela pandemia da Covid-19. Por isso, ele teve a ousadia de lamber os botões do caixa eletrônico na cidade de Sheffield, na Inglaterra.

Segundo ele, a intenção era “provar que o vírus não é real”. O homem não identificado ainda disse na postagem: "coronavírus, meu c*" e "estão mentindo para nós".

Suas ações foram reportadas à polícia local por uma espectadora, que chegou a afirmar que essa já é a segunda vez que tal situação ocorre. "Ele gravou a si mesmo e colocou no Facebook. Agora, removeu o conteúdo. Eu acho que isso é desprezível", repudiou a denunciante.

As investigações estão em andamento. Até o momento, segundo a contagem do Departamento de Saúde e Assistência Social do Reino Unido, 98.727 pessoas morreram em decorrência da Covid-19 no país.