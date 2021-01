Homem gasta 75 mil dólares para tatuar o corpo inteiro, incluindo o pênis

Um morador da Pensilvânia, nos Estados Unidos, gastou 75 mil dólares (o equivalente a R$ 550 mil) para tatuar todo o seu corpo, inclusive suas partes íntimas. As sessões do modelo Richard Grossman com os tatuadores contabilizaram mais de mil horas.

Até o pênis do americano foi tatuado. Os desenhos na pele dos pés à cabeça são variados, de tribais a grandes faixas pretas "artísticas".

Richard começou a se interessar por tatuagens aos 12 anos, quando viu uma gangue de motociclistas com desenhos no pescoço e ficou fascinado pela cena. Porém, o modelo levou oito anos até fazer a primeira tatuagem: o sol e a lua com design Yin e Yang.

Segundo Richard, as partes mais dolorosas para tatuar foram a pele sobre dos ossos do tornozelo e do peito.