Homem é retirado de reunião escolar após se recusar a usar máscara; vídeo

Um homem foi retirado à força de uma reunião escolar após se recusar a usar máscara de proteção contra a Covid-19, em Nova York, nos Estados Unidos, na terça-feira passada (8). Pais de outras crianças que estavam no local registraram o momento. As informações são do Metrópoles.

Dave Calus, que é pai de um aluno que estuda na instituição, foi retirado pelo segurança. No entanto, momentos antes, é possível vê-lo pedindo para Calus colocar o equipamento de segurança - que, na época, era obrigatório em ambientes fechados -. O homem então agradece e diz que não vai usá-la.

Algumas pessoas que estavam na reunião chegaram a questionar o comportamento do segurança: “O que você está fazendo? Isso é agressão”.

Ao The New York Post, o homem assumiu que decidiu desobedecer à regra imposta pela escola. “Entrei no prédio sem máscara e eles disseram: ‘Você precisa usar uma máscara’. Eu disse: ‘Obrigado’. Eles me entregaram uma máscara e eu não coloquei, a coloquei no meu bolso”, explicou o homem.

Ele afirma ter se sentido “segregado”, pois a escola separou os pais que estavam de máscara dos que não estavam.

Polícia se manifestou sobre o caso

Em nota, o departamento de polícia de Webster disse que investiga o incidente. Veja a íntegra do comunicado da corporação:

“Houve um incidente infeliz durante a reunião do Conselho de Educação Webster CSD. Antes de entrar na reunião de ontem à noite, os visitantes foram lembrados de usar máscaras nos prédios escolares, conforme exigido pelo estado de Nova York.

O indivíduo foi solicitado a colocar sua máscara três vezes e se recusou. Ele foi então convidado a deixar a reunião e se recusou a fazê-lo, resultando na segurança do Webster CSD o removendo fisicamente. Entendemos que as pessoas têm fortes sentimentos sobre o uso de máscaras. Ouvimos essas preocupações e continuamos a monitorar as rápidas mudanças nessa pandemia em andamento.

O Conselho de Superintendentes Escolares do Condado de Monroe escreveu uma carta à governadora Kathy Hochul defendendo orientações e diretrizes sobre uma estratégia de saída para o uso de máscaras e outras estratégias de mitigação.”

*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcelo de Política)