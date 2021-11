Homem é apreendido por 'dirigir' isopor de cerveja sem habilitação; entenda

Uma imagem inusitada chamou atenção de alguns internautas durante a semana. Um homem não identificado, de 25 anos, foi parado por policiais ao dirigir um pequeno isopor de cerveja motorizado e sem habilitação. A situação incomum agitou a web. As informações são do Portal JC.

O caso, que aconteceu em uma pequena cidade da Austrália, fez sucesso nas redes sociais após a imagem do carrinho feito para carregar o isopor de cerveja ser divulgada. Esse registro também despertou a curiosidade de muitas pessoas para o caso.

(Reprodução / Divulgação)

Apesar do rapaz ter passado totalmente ileso por um teste de bafômetro, o seu isopor motorizado, de quatro rodas, foi confiscado por 30 dias pelas autoridades. De acordo com as informações, o cooler estava sem documentação, sem luzes e também sem espelhos retrovisores.

Os internautas aprovaram a cena do pequeno isopor de cerveja sendo levado por um grande caminhão.