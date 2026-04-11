Homem é morto após atacar três pessoas com facão no metrô de Nova York

Um homem esfaqueou três pessoas no metrô de Nova York na manhã deste sábado (11/4). Ele morreu após ser baleado pela polícia, em uma tentativa de fazê-lo se render.

De acordo com o Los Angeles Times, a polícia afirma que o suspeito atacou pessoas aleatoriamente no metrô de Nova York. Mesmo após receber ordens para se render, ele continuou com as agressões, o que levou os policiais a atirarem contra ele.

As três vítimas esfaqueadas, que têm entre 65 e 84 anos, foram atingidas por golpes de facão. Conforme as autoridades, os ferimentos atingiram a cabeça e partes do rosto das vítimas. Um dos feridos teve fratura no crânio. Nenhuma das pessoas esfaqueadas corre risco de vida.

Em uma coletiva, a comissária Jessica Tisch afirmou que o homem que realizou as agressões gritava “Lucifer”. “Eles (policiais) deram ordens claras. Tentaram acalmar a situação. E, quando a ameaça não cessou, tomaram medidas decisivas para proteger os nova-iorquinos em uma das plataformas de trem mais movimentadas da cidade”, disse ela.

Segundo Tisch, as ordens de rendição foram repetidas 20 vezes até que os policiais reagiram com disparos de arma de fogo. “Nossos policiais se depararam com um indivíduo armado que já havia ferido várias pessoas e continuava representando uma ameaça”, afirmou ela.