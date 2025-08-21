Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Homem é filmado utilizando prancha para circular por ruas alagadas na Itália

As ruas de Veneza ficaram intrafegáveis após o temporal desta quinta-feira (21)

Victoria Rodrigues
fonte

O temporal paralisou diversas atividades na Itália. (Foto: Reprodução/ X)

Um vídeo que circula nas mídias sociais mostra o momento em que um homem se locomove em cima de uma prancha de stand up pelas ruas de Veneza, na Itália. O episódio inusitado ocorreu após uma forte chuva deixar ruas, garagens e instalações esportivas intrafegáveis na manhã desta quinta-feira (21) pela região italiana.

Além desses transtornos, os alagamentos também causaram interrupção no fornecimento de energia elétrica para cerca de mil famílias em Mestre. Como característica do desastre natural, a chuva que atingiu a cidade foi tão prolongada que conseguiu superar a capacidade do sistema de esgoto da região.

VEJA MAIS

image VÍDEO: Casa é arrastada em temporal que matou três em Novo México, nos Estados Unidos
Enchentes ocorreram na região do Ruidoso e ao menos três vítimas fatais já foram confirmadas

image Belém registra pontos de alagamento após temporal

image Parte de casa desaba durante temporal no bairro do Canudos, em Belém
O imóvel, que já apresentava sinais de infiltração, desabou completamente

Temporal na Itália

O temporal na Itália deixou diversos transtornos pela cidade, como os trens que permaneceram parados por horas entre as regiões de Pádua e Mestre. Além dos problemas com a estação, a arena de basquete Palasport Taliercio e os campos de treinamento do Venezia Calcio também ficaram impossibilitados de uso, o que acabou forçando o adiamento das atividades dos clubes.

De acordo com informações do jornal local Corriere della Serra, o prefeito da cidade de Veneza, Luigi Brugnaro, afirmou que está analisando a situação para tomar todas as medidas cabíveis com relação ao cuidado e proteção dos moradores. “Estamos monitorando a situação em tempo real e coordenando todas as operações para apoiar os cidadãos afetados pelo clima severo”, disse o prefeito.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

temporal

Veneza

Itália

prancha

homem
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Trama Assustadora

Jovem que planejava mortes inspiradas na série ‘Dexter’ escapa de pena grave

Os policiais encontraram facas, algemas e sacos para cadáveres na casa de Jacob

21.08.25 10h40

Polícia de Estrangeiros

Imigrantes brasileiros ilegais em Portugal podem ser expulsos a partir desta quinta-feira

Nova força entra em vigor em meio a pacote de medidas mais rígidas sobre imigração; brasileiros são o maior grupo no país

21.08.25 8h58

exemplo de gentileza

Morre Frank Caprio, o 'juiz mais gentil do mundo' que virou sensação nas redes sociais

Magistrado se tornou famoso por sua compaixão e 'reality show'

21.08.25 8h51

estados unidos

Texas aprova mudança nos distritos eleitorais que deve beneficiar Trump em 2026

Presidente americano fez pressão pela aprovação da proposta

21.08.25 7h28

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

INÉDITO

Existe cirurgia para depressão crônica? Colombiana é a primeira a passar por procedimento inédito

Procedimento inovador implantou quatro eletrodos no cérebro de Lorena Rodríguez, 34, para tratar depressão resistente. Cirurgia foi realizada na Colômbia e é a primeira do tipo no mundo

14.08.25 19h17

OBJETO ESQUECIDO?

Homem vai ao hospital com dor no peito e médico encontra faca no raio-x; entenda a história

Paciente da Tanzânia viveu quase uma década com lâmina no corpo sem saber; caso surpreendeu médicos

14.08.25 20h05

Ameaças

Maduro anuncia mobilização de 4,5 milhões de milicianos ante “ameaças” dos EUA

Líder venezuelano reage a sanções e operações militares dos EUA convocando milícias camponesas e operárias para reforçar a defesa do país

19.08.25 8h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda