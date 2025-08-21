Homem é filmado utilizando prancha para circular por ruas alagadas na Itália

Um vídeo que circula nas mídias sociais mostra o momento em que um homem se locomove em cima de uma prancha de stand up pelas ruas de Veneza, na Itália. O episódio inusitado ocorreu após uma forte chuva deixar ruas, garagens e instalações esportivas intrafegáveis na manhã desta quinta-feira (21) pela região italiana.

Além desses transtornos, os alagamentos também causaram interrupção no fornecimento de energia elétrica para cerca de mil famílias em Mestre. Como característica do desastre natural, a chuva que atingiu a cidade foi tão prolongada que conseguiu superar a capacidade do sistema de esgoto da região.

Temporal na Itália

O temporal na Itália deixou diversos transtornos pela cidade, como os trens que permaneceram parados por horas entre as regiões de Pádua e Mestre. Além dos problemas com a estação, a arena de basquete Palasport Taliercio e os campos de treinamento do Venezia Calcio também ficaram impossibilitados de uso, o que acabou forçando o adiamento das atividades dos clubes.

De acordo com informações do jornal local Corriere della Serra, o prefeito da cidade de Veneza, Luigi Brugnaro, afirmou que está analisando a situação para tomar todas as medidas cabíveis com relação ao cuidado e proteção dos moradores. “Estamos monitorando a situação em tempo real e coordenando todas as operações para apoiar os cidadãos afetados pelo clima severo”, disse o prefeito.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web em Oliberal.com)