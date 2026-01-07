Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

EUA anunciam plano de transição em três fases para a Venezuela

A estratégia americana consistiria primeiro na estabilização do país, seguida da recuperação da economia e uma transição para a democracia.

Estadão Conteúdo
fonte

Donald Trump afirma controle estadunidense sobre a Venezuela (Jim Watson / AFP)

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, disse nesta quarta-feira, 8, que a Casa Branca terá um plano de transição em três fases para a Venezuela. A estratégia americana, segundo o diplomata, consiste primeiro na estabilização do país, seguida da recuperação da economia e uma transição para a democracia.

Rubio detalhou o plano à imprensa americana após uma reunião com senadores de ambos os partidos no Capitólio, em Washington, da qual também participou o secretário de Defesa, Pete Hegseth. A reunião serviu para prestar contas ao Congresso sobre a operação que levou à prisão do ditador Nicolás Maduro.

Segundo ele, a aquisição e venda de até 50 milhões de barris de petróleo que eram alvo de sanções, anunciada na terça-feira, 6, pelo presidente Donald Trump, faz parte desse plano inicial de estabilização.

VEJA MAIS

image 'Muitos soldados no terreno', diz Trump sobre operação na Venezuela
Presidente dos EUA discursou para legisladores republicanos da Câmara em Washington, nesta terça-feira (6)

image 'Ninguém é páreo para nós', diz Trump em discurso após operação dos EUA na Venezuela
"Ninguém é capaz de fazer o que fizemos", complementou.

Influência sobre Delcy

Rubio disse que a Casa Branca tem uma "tremenda influência" sobre a liderança interina da Venezuela, com habilidade para controlar o que eles fazem ou são capazes de fazer.

Ainda de acordo com Rubio, isso é possível graças não só à prisão de Maduro e à ameaça sobre outras lideranças chavistas como também ao bloqueio parcial das exportações de petróleo venezuelano.

Questionado sobre a duração do envolvimento americano, Rubio disse que haviam se passado apenas quatro dias desde a prisão de Maduro e acrescentou que a transformação a longo prazo do país dependeria, em última instância, do povo venezuelano.

Detalhes do plano

A renda obtida com a venda do petróleo confiscado pelos EUA, ainda de acordo com o secretário de Estado, será usada de uma maneira que beneficie o povo venezuelano.

"Já estamos vendo progresso com este novo acordo que foi anunciado, e outros acordos virão", disse ele, sem fornecer detalhes sobre os acordos adicionais.

A fase de recuperação, disse Rubio, visa garantir que empresas americanas, ocidentais e de outros países tenham acesso ao mercado venezuelano.

"Ao mesmo tempo queremos iniciar o processo de reconciliação nacional na Venezuela, para que as forças de oposição possam ser anistiadas e libertadas das prisões ou trazidas de volta ao país, e começar a reconstruir a sociedade civil", disse ele.

"Essas fases podem acontecer ao mesmo tempo em algum momento. Teremos mais detalhes nos próximos dias, mas sentimos que estamos avançando de uma forma muito positiva", disse ele.

Em uma outra coletiva na Casa Branca, a porta-voz de Trump, Karoline Leavitt disse que o governo americano está em contato com a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez e todas as decisões delas estão sendo ditadas por Washington.

"Obviamente, neste momento temos influência máxima sobre as autoridades interinas da Venezuela", declarou ela.

"Portanto, continuamos mantendo estreita coordenação com as autoridades interinas, e suas decisões continuarão sendo ditadas pelos Estados Unidos da América", acrescentou.

Apreensão de petroleiros

Mais cedo, As Forças Armadas dos Estados Unidos interceptaram dois navios petroleiros ligados à Venezuela. Uma das embarcações, no Atlântico, vinha sendo perseguida pelos americanos durante semanas. O outro barco foi interceptado no Mar do Caribe.

A interceptação foi confirmada por agências internacionais. A rede estatal russa RT veiculou um vídeo que mostra um helicóptero americano circulando a embarcação em águas internacionais. (Com agências internacionais).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/VENEZUELA/INTERVENÇÃO

PLANO

TRANSIÇÃO
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Lula e Carney repudiam ataque dos EUA e querem acelerar acordo Mercosul-Canadá

08.01.26 21h07

Câmara dos EUA aprova projeto de lei para estender subsídios de saúde por mais 3 anos

08.01.26 19h57

Trump: estou instruindo meus representantes a comprarem US$ 200 bilhões em títulos hipotecários

08.01.26 19h12

IMPASSE

Trump critica resolução limitando poderes de guerra e diz: 'votação mais importante ainda virá'

O texto prevê também que qualquer novo ataque contra a Venezuela dependa de autorização prévia do Congresso.

08.01.26 16h18

MAIS LIDAS EM MUNDO

CONVERSA

Trump detalha diálogo com Maduro após captura: ‘Você tem que se render’

Em coletiva para a imprensa, Presidente dos Estados Unidos afirma que houve mais de uma troca de mensagens ou conversas após a captura

03.01.26 15h31

EUA X Venezuela

Entenda o que aconteceu entre EUA e Venezuela após ataque a Caracas

Tensão aumentou após Trump confirmar operação militar, explosões na capital e captura de Nicolás Maduro

03.01.26 8h21

Tensão internacional

VÍDEO: Trump confirma ataque a Caracas e diz que Maduro foi capturado

Operação militar dos EUA na Venezuela teria retirado o presidente Nicolás Maduro do país; governo venezuelano decretou estado de emergência

03.01.26 7h15

resposta

Venezuela ordena prisão de envolvidos na captura de Maduro

Ditador venezuelano está detido em Nova York desde a operação realizada pelos Estado Unidos em Caracas, no último sábado

05.01.26 13h32

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda