Mundo

Homem é encontrado morto após viajar escondido em compartimento de avião

Estadão Conteúdo

Um homem morreu após viajar escondido no compartimento do trem de pouso de um avião da companhia aérea American Airlines, que saiu da Europa com destino a cidade de Charlotte, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, neste domingo, 28. "Estamos trabalhando com as autoridades policiais na investigação", disse a American Airlines à ABC News.

Os representantes do Aeroporto de Charlotte afirmaram estar "profundamente tristes com esta notícia" e que vão apoiar as investigações. "As operações do aeroporto continuam normalmente", acrescentaram. Não foram divulgadas informações sobre a idade, nacionalidade ou identificação do homem.

Segundo a ABC News, o corpo do passageiro foi encontrado por volta das 9h por uma equipe que realizava a manutenção do avião. O Departamento de Polícia de Charlotte-Mecklenburg afirmou que ele já estava morto.

O analista de aviação John Nance disse à ABC News que a maioria dos passageiros clandestinos em aviões morre devido aos perigos e condições extremos aos quais são expostos, como temperaturas negativas e falta de oxigênio.

Na semana passada, um adolescente de 13 anos sobreviveu após viajar de Cabul, no Afeganistão, para Nova Délhi, na Índia, escondido no compartimento do trem de pouso de um voo da Kam Air.

