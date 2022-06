Homem do meme 'rindo de nervoso' visita o Brasil: ‘dias difíceis’

O húngaro András Arató, de 76 anos, compartilhou esta semana fotos de uma viagem a São Paulo. Ele é famoso no mundo inteiro por causa do seu sorriso, que, desde 2010, é um meme conhecido na internet. Após a fama, ele largou o trabalho como engenheiro eletricista e agora viaja o mundo, dando palestras. Em entrevista ao jornal britânico 'The Guardian', o húngaro contou que, em apenas um ano, chegou a viajar mais de 20 vezes para aparecer em programas de tv ou participar de eventos. As informações são do G1 São Paulo.

Tudo começou quando o engenheiro foi convidado para uma sessão de fotos para um banco de imagens. Ele participou de sessões por mais de dois anos, em diferentes situações. Logo o sorriso do húngaro ficou conhecido, porque pode dar a impressão de que ele está tentando fingir que está feliz.

Nas redes sociais, ele usa o nome de 'Hide the pain Harold' (Harold escondendo a dor), mas afirma que não é triste. “Na verdade, me considero bem feliz", disse Arató ao "The Guardian".

Em umas de suas fotos no Brasil, ele escreveu: "Dias difíceis em São Paulo".