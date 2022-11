Homem corre risco de ficar com danos cerebrais após lesão durante massagem

Um homem sofreu uma grave lesão no pescoço durante uma sessão de massagem em um estabelecimento "Baños Villa Frontera", em Puebla, no México, na última quarta-feira (23). O cliente corre risco de ficar com danos cerebrais. Com informações do Extra.

A família do estilista Gerónimo Ramírez León, de 43 anos, pede por justiça já que o homem sofreu uma paralisia e chegou a perder a consciência durante o relaxamento. Ele foi socorrido e levado ao Hospital General del Sur.

O prefeito de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, confirmou que uma sauna pública, localizada no bairro de Villa Frontera, foi fechada após o caso de Gerónimo.

A Procuradoria-Geral do Estado é responsável pelas investigações, e segundo Rivera Pérez, a prefeitura continuará penalizando os estabelecimentos de diversos comércios que não estiverem com a documentação adequada.

Segundo a mídia local, o profissional que realizou o procedimento teria pouco tempo na clínica e não foi identificado.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)