Mulher de 47 anos fica internada e morre após acidente em treino de crossfit

Uma mulher de 47 anos morreu neste sábado (6), após se acidentar em exercícios de crossfit na academia onde treinava. Duda Vervloet passou 17 dias internada em um hospital particular, mas não resistiu a complicações pós-cirúrgicas. O caso aconteceu em Linhares, no Espírito Santo. A vítima trabalhava em um salão de beleza.

A academia explicou que Duda realizava um exercício chamado “Pistol”. O movimento consiste em deitar em duas caixas, dar um impulso e fazer o levantamento com o apoio em somente uma das pernas.

"Todos os detalhes da parte técnica e de segurança foram passadas para todos os alunos em conjunto. Na hora de fazer o movimento, as alunas separam as caixas, realizando o educativo com somente uma delas", disse Felipe Zorzanelli, que é sócio da academia e educador físico. Ele foi o responsável por passar as instruções.

O empresário afirmou que a falta da segunda caixa foi o que causou o acidente: "A aluna rolou para trás e teve uma lesão na coluna cervical. O choque medular causou uma paraplegia".

Duda foi socorrida, mas precisou de um procedimento na coluna cervical. Felipe explica que a cirurgia foi bem-sucedida, sem nenhuma intercorrência. “Mas, no final do dia, ela teve um evento vascular grave, que causou parada cardíaca e precisou ser intubada e levada para a UTI", continuou o empresário.

"Estão investigando o histórico de saúde dela para entender qual a causa desses eventos tão graves. Ainda não há explicação para o ocorrido", acrescentou.

Comoção

Nas redes sociais, uma amiga de Duda, Gleyce Cordeiro, a homenageou: "É minha amiga, só quem teve o privilégio de te conhecer, sabe o quão maravilhosa você era. Às vezes, o tempo a rotina do dia a dia nos afasta, mas a amizade que construímos ficará viva para sempre".

A família da vítima disse que prefere não se pronunciar sobre a perda.

Sindicância

O Conselho Regional de Educação Física informou que vai abrir investigação do caso. Por meio de nota, a entidade confirmou que a academia é registrada. Uma sindicância deve ser iniciada como um procedimento padrão.

Confira a íntegra da nota do Conselho:

Uma mulher de 47 anos se acidentou em um Box de Cross Training no Município de Linhares. Infelizmente veio a falecer depois de ficar na UTI após complicações do pós-cirúrgico. Informamos que a empresa e os profissionais são registrados no CREF1. Como procedimento padrão, o CREF1 abrirá uma sindicância para apurar a conduta ético-profissional dos envolvidos. Nos solidarizamos pela dor da perda da família e amigos e prestamos apoio a empresa e aos Profissionais envolvidos neste triste acidente.