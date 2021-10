Homem aluga cobra venenosa para matar esposa e se casar com amante

Um homem foi preso e condenado após alugar uma cobra venenosa para matar a própria esposa. A investigação do caso durou cerca de um ano e as apurações apontaram que o acusado teria cometido o crime para poder se casar com a amante e ficar com as jóias da vítima. As informações são do Portal IG.

Uthra foi picada pela cobra em março do ano passado, enquanto estava dentro de casa, no distrito de Kollam, na Índia. Após o ataque, ela começou a ficar gravemente debilitada e, enquanto se recuperava, foi picada novamente em maio do mesmo ano. Depois, acabou falecendo.

Nenhuma autoridade suspeitou do crime. Mas a família da vítima achou o episódio estranho e decidiram fazer uma queixa na delegacia local e exigiram uma investigação do caso.

Após a investigação, os policiais conseguiram provar que o marido da vítima, identificado como P. Sooraj, de 32 anos, pesquisou como manusear cobras venenosas por meses na internet. Além disso, ele contratou os serviços de um tratador local para alugar o animal, de espécie não divulgada. Depois de ser interrogado pelas autoridades, o tratador admitiu ter alugado os animais para Sooraj.

O acusado foi preso e responde pelo crime.