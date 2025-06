Homem acorda no momento em que médicos o estavam preparando para doação de órgãos; veja

O paciente Anthony Thomas Hoover II sofreu uma overdose causada pelo uso excessivo de substâncias quando tinha apenas 33 anos, em 2021. Após um longo período em coma, os médicos acreditaram que ele não voltaria a acordar e decidiram prepará-lo para a doação de órgãos.

Foi então que algo inesperado aconteceu: no momento exato em que os médicos desligaram os aparelhos de suporte à vida, Anthony despertou. Ao abrir os olhos e perceber que estava em coma, ele começou a se agitar bruscamente e a olhar ao redor. Diante da situação, os médicos o sedaram imediatamente e cancelaram o processo de transplante.

Anthony sobreviveu ao episódio, mas hoje, aos 36 anos, apresenta algumas sequelas neurológicas. No entanto, não foi possível determinar se essas consequências são resultado da overdose ou das intervenções médicas. O caso aconteceu no estado de Kentucky, nos Estados Unidos.

Falha médica

A irmã de TJ Hoover, como é popularmente conhecido, contou que foi realizada uma investigação pela Health Resources and Services Administration (HRSA), que levantou suspeita sobre a ação dos médicos. Durante a apuração, foi constatado que as imagens do preparativo para a retirada de órgãos mostram que TJ chorou, moveu as pernas e balançou a cabeça, mesmo assim os médicos não interromperam a cirurgia.

“É uma pequena vitória! O governo federal determinou que houve conduta ruim dos médicos no caso de TJ! Temos que mudar este sistema. Eles queriam fazer o procedimento de qualquer forma”, revelou LaDonna Hoover em uma publicação de seu Facebook.

