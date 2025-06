Israel declara estado de emergência e lança ataque preventivo contra o Irã

Israel declarou estado de emergência e confirmou, nesta sexta-feira (14), o lançamento de um ataque preventivo contra o Irã. A ação ocorre em meio ao aumento das tensões no Oriente Médio. Grandes explosões foram relatadas na capital iraniana, Teerã, logo após o anúncio da ofensiva. A ação da Força Aérea Israelense teria como alvos instalações militares e nucleares iranianas, de acordo com autoridades de Tel Aviv.

O governo israelense afirmou que espera uma retaliação em breve, com “mísseis e drones contra o Estado de Israel e sua população civil”. A operação, segundo as autoridades israelenses, teve caráter preventivo diante da ameaça iminente de um ataque iraniano. O espaço aéreo de Israel foi fechado temporariamente como precaução.

Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre a escala do ataque realizado por Israel, nem sobre possíveis alvos atingidos. Logo após o ataque, fortes explosões foram ouvidas em Teerã, capital do Irã, principalmente na região nordeste da cidade. Relatos se multiplicaram nas redes sociais e foram confirmados por veículos de imprensa iraniano.

Segundo informações da Reuters, o governo iraniano colocou o sistema de defesa aérea em alerta máximo e suspendeu todos os voos com origem e destino no Aeroporto Internacional Imam Khomeini, principal terminal de Teerã. Uma reunião de emergência foi convocada por autoridades iranianas logo após o início do ataque.

Como medida de segurança, as Forças de Defesa de Israel alteraram as orientações à população, limitando a circulação a “apenas atividades essenciais” e proibindo aglomerações em várias regiões do país.

Segundo informações divulgadas por um oficial israelense à imprensa, os ataques da noite teriam atingido dezenas de alvos em todo o Irã, com foco especial em instalações relacionadas ao programa nuclear iraniano. Ainda segundo o oficial, o Irã possuiria urânio suficiente para produzir até 15 ogivas nucleares em poucos dias e estaria em estágio avançado de desenvolvimento de uma bomba atômica.