Holi 2023: festividade mais colorida da Índia marca chegada da primavera

Foi aberta oficialmente nesta quarta-feira (8) as festividades do Holi, comemoradas por milhares de hindus ao redor do mundo. Durante o evento anual, foliões marcam a chegada da primavera e fim do inverno brincando com pós coloridos, água e muita diversão. Também chamado de "festival das cores" , o evento celebra ainda o amor e vidas novas.⁠

Apesar da abertura oficial ter sido nesta quarta, a festa já começou em algumas partes da Índia e do Nepal.⁠

Festividade na Índia marca a chegada da primavera

Nas celebrações do Holi deste ano, os foliões voltaram às ruas da Índia após dois anos de comemorações moderadas, em razão da pandemia de covid-19.

Na maior parte dos estados, a data é considerada um feriado. Porém, as celebrações tendem a durar mais do que um dia em muitos locais.