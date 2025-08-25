Helicóptero de combate a incêndios cai em lago na França; veja o momento da queda

Um helicóptero que participava de operações de combate a incêndios caiu neste domingo (24) ao tentar se abastecer com água no Lago Rosporden, em Finistère, na região da Bretanha, França.

O acidente envolveu um AS 350B3e, modelo fabricado pela Airbus e conhecido como Esquilo. Segundo informações da agência France Presse, o piloto baixou o compartimento de 800 litros de água e acabou tocando o espelho d’água com a aeronave, perdendo o controle do helicóptero.

O piloto e um bombeiro que estavam a bordo sobreviveram e nadaram até a margem do lago, sendo posteriormente levados a um hospital em Quimper. Até o momento, suas identidades não foram divulgadas. Antes do acidente, o piloto havia realizado a mesma manobra 27 vezes sem apresentar problemas.

Especialistas franceses de segurança aérea investigam as causas do incidente.

O verão no Hemisfério Norte tem registrado diversos focos de incêndio em várias regiões da França, Espanha e Portugal, e helicópteros têm sido usados para coletar água em lagos e piscinas próximas às áreas atingidas.