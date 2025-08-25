Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Helicóptero de combate a incêndios cai em lago na França; veja o momento da queda

Antes do acidente, o piloto havia realizado a mesma manobra 27 vezes sem apresentar problemas

O Liberal
fonte

O piloto e um bombeiro que estavam a bordo sobreviveram (Reprodução/Redes Sociais)

Um helicóptero que participava de operações de combate a incêndios caiu neste domingo (24) ao tentar se abastecer com água no Lago Rosporden, em Finistère, na região da Bretanha, França.

O acidente envolveu um AS 350B3e, modelo fabricado pela Airbus e conhecido como Esquilo. Segundo informações da agência France Presse, o piloto baixou o compartimento de 800 litros de água e acabou tocando o espelho d’água com a aeronave, perdendo o controle do helicóptero.

VEJA MAIS 

image Motociclista morre ao ser atingido por carreta em Novo Progresso
Grave acidente foi registrado no domingo (24), na BR-163

image Duas pessoas ficam feridas após caminhão tombar na PA-242, entre Nova Timboteua e Peixe-Boi
O acidente ocorreu na noite de domingo (24), quando o veículo seguia para Capanema

O piloto e um bombeiro que estavam a bordo sobreviveram e nadaram até a margem do lago, sendo posteriormente levados a um hospital em Quimper. Até o momento, suas identidades não foram divulgadas. Antes do acidente, o piloto havia realizado a mesma manobra 27 vezes sem apresentar problemas.

Especialistas franceses de segurança aérea investigam as causas do incidente.

O verão no Hemisfério Norte tem registrado diversos focos de incêndio em várias regiões da França, Espanha e Portugal, e helicópteros têm sido usados para coletar água em lagos e piscinas próximas às áreas atingidas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Acidente

helicóptero

Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Netanyahu descreve ataque que matou 20 pessoas, incluindo 5 jornalistas,como 'acidente trágico'

25.08.25 17h33

Acidente

Helicóptero de combate a incêndios cai em lago na França; veja o momento da queda

Antes do acidente, o piloto havia realizado a mesma manobra 27 vezes sem apresentar problemas

25.08.25 17h03

Trump diz acreditar que guerra na Ucrânia terminará, mas aponta discordâncias em negociações

25.08.25 14h13

Trump quer reduzir custos de medicamentos nos EUA em até 1.500%

25.08.25 13h53

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

Ameaças

Maduro anuncia mobilização de 4,5 milhões de milicianos ante “ameaças” dos EUA

Líder venezuelano reage a sanções e operações militares dos EUA convocando milícias camponesas e operárias para reforçar a defesa do país

19.08.25 8h58

ALERTA

Peste negra de volta? Caso nos EUA reacende alerta sobre doença que matou milhões na Idade Média

Morador da Califórnia foi diagnosticado com peste bubônica após acampamento; autoridades reforçam que doença ainda circula em áreas rurais e pode ser grave se não tratada

23.08.25 17h15

Mundo

Colômbia sofre ataques terroristas antes de Lula chegar ao país

País sofreu explosões na cidade de Cali e um helicóptero da polícia foi atacado por um drone

21.08.25 19h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda