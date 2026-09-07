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Harry e Meghan podem usar títulos reais? Rei Charles esclarece situação

Carta enviada a autoridades britânicas fala sobre títulos de Duque e Duquesa de Sussex e tratamento de Sua Alteza Real

O Liberal com informações da AE
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Rei Charles esclarece situação de Harry e Meghan no Reino Unido (Reprodução/Instagram)

O retorno do príncipe Harry e de Meghan Markle ao Reino Unido não representa uma mudança no status do casal dentro da família real britânica. Uma nova orientação determinada pelo rei Charles III confirmou que os dois continuam oficialmente com os títulos de Duque e Duquesa de Sussex, mas permanecem impedidos de utilizar o tratamento de Sua Alteza Real (SAR).

A confirmação foi feita em uma carta enviada pelo Lord Chamberlain, Lord Benyon, a autoridades do governo britânico, das Forças Armadas e aos Lordes Tenentes, representantes do rei em diferentes regiões do país. O documento também foi encaminhado à equipe do príncipe Harry.

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Segundo a correspondência, a situação permanece a mesma desde que Harry e Meghan deixaram de exercer funções oficiais em nome da Coroa, em 2020. “Consequentemente, não há nenhuma alteração no status atual do Duque e da Duquesa de Sussex”, afirma o documento. “Seus títulos de Sua Alteza Real permanecem suspensos e não são utilizados.”

Harry e Meghan anunciaram em janeiro de 2020 que deixariam de exercer funções oficiais como integrantes da família real. A decisão ocorreu após a chamada Cúpula de Sandringham, reunião que definiu os termos da saída do casal.

Com o acordo, os dois deixaram de representar oficialmente a Coroa e passaram a ter maior independência financeira e pessoal. Apesar da mudança, os títulos de Sussex não foram retirados.

Harry continua sendo reconhecido como Duque de Sussex, enquanto Meghan mantém o título de Duquesa de Sussex. Os tratamentos de Sua Alteza Real, porém, permanecem suspensos e não são utilizados publicamente.

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REINO UNIDO/FAMÍLIA REAL/HARRY/MEGHAN/SITUAÇÃO
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