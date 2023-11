Hamas suspende negociações com reféns após bombardeios em hospitais

As negociações dos reféns israelenses foram suspensas pelo Hamas em resposta aos bombardeios feitos pelo exército de Israel, que atingiram os principais hospitais da Faixa de Gaza, neste fim de semana. Neste domingo (12), o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que Israel ofereceu combustível ao hospital Al Shifa, mas que o Hamas se recusou a recebê-lo.

Segundo o governo de Israel, o Al Shifa, maior hospital da região, é usado pelo grupo palestino para encobrir um centro de comando, no entanto, não há provas para a afirmação. Hamas nega as acusações.

Questionado se as alegações de que o grupo palestino mantinha um posto de comando sob o Al Shifa justificavam as ações ofensivas aos pacientes do local, Netanyahu disse que o Estado israelense não tem batalha com civis.

"Pelo contrário, oferecemos, na verdade, ontem à noite, fornecer-lhes combustível suficiente para operar o hospital, operar as incubadoras e assim por diante, porque não (temos) nenhuma batalha com pacientes ou civis", disse Netanyahu.