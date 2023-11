Forças de Defesa de Israel destroem batalhão-chave do Hamas em Gaza

As Forças de Defesa de Israel (FDI) anunciaram a destruição do Batalhão Shati, Nesta sexta-feira (10), um dos principais grupos do Hamas, na Faixa de Gaza. O porta-voz do Exército israelense, Daniel Hagari, comunicou através das redes sociais que 150 terroristas foram eliminados durante a operação. A batalha, que durou vários dias, resultou na demolição do local, utilizado para a produção de munições e equipado com uma rede subterrânea, segundo Israel.

De acordo com o comunicado, as FDI também conduziram uma operação no hotel Blue Beach, localizado na parte costeira. Cerca de 30 terroristas do Hamas se barricaram no hotel, disparando vários mísseis antitanque contra as forças israelenses. Após a tomada do local, foi descoberto que os extremistas usavam os quartos do hotel como abrigo e realizavam ataques a partir dos andares superiores do edifício, segundo o comunicado.