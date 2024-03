Hamas diz que vai continuar negociações para cessar-fogo durante o Ramadã

O Hamas afirmou, nesta quarta-feira (6), que pretende continuar com as negociações sobre um acordo de cessar-fogo com Israel. Negociadores do grupo estão no Cairo, no Egito, para tentar uma trégua durante o Ramadã, que começa na próxima semana. Os israelenses, por outro lado, não enviaram representantes para a discussão.

“Estamos demonstrando a flexibilidade necessária para alcançar um cessar-fogo abrangente da agressão contra o nosso povo”, disse o Hamas em comunicado publicado pela agência Reuters. A intenção é que o confronto na região seja interrompido por 40 dias durante o período considerado sagrado para os muçulmanos.

As autoridades de Israel afirmam que não se manifestaram para negociar por conta da recusa do grupo extremista em fornecer a lista completa de reféns que estavam vivos. De acordo com o argumento israelense, o Hamas não concordou com os critérios estabelecidos por Israel para a troca de reféns israelenses por prisioneiros palestinos.

Segundo as autoridades egípcias, ambos os lados estavam mantendo as exigências, o que estaria impedindo o fim das negociações. Na terça-feira (5), o Egito afirmou que não seria possível chegar a um acordo. A agência Associated Press (AP) divulgou que o Hamas apresentou uma proposta que os mediadores discutiriam com Israel nos próximos dias.