Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Hamas anuncia cessar-fogo permanente e o fim da guerra com Israel após acordo mediado

Khalil al-Hayya, chefe do Hamas, anuncia que acordo inclui abertura da passagem de Rafah e soltura de 1.700 presos de Gaza

Riulen Ropan
fonte

Al-Hayya afirmou que o Hamas obteve garantias dos Estados Unidos, mediadores árabes e da Turquia de que as hostilidades terminaram de forma definitiva. (Eyad BABA/AFP)

O Hamas declarou nesta quinta-feira (9) o fim da guerra contra Israel e o início de um cessar-fogo permanente. A notícia foi dada por Khalil al-Hayya, chefe do grupo exilado da Faixa de Gaza, em um discurso televisionado que marca um ponto de virada no conflito.

Al-Hayya afirmou que o Hamas obteve garantias dos Estados Unidos, mediadores árabes e da Turquia de que as hostilidades terminaram de forma definitiva.

"Hoje, anunciamos que chegamos a um acordo para pôr fim à guerra e à agressão contra nosso povo e iniciar a implementação de um cessar-fogo permanente, a retirada das forças de ocupação, a entrada de ajuda humanitária", anunciou o líder do Hamas.

VEJA MAIS

image Faixa de Gaza é bombardeada após acordo de paz entre Israel e Hamas
Os ataques ocorreram na Cidade de Gaza, ao norte, e em Khan Younis, ao sul, nessa quinta-feira (9)

image Trump diz que acordo entre Israel e o Hamas levará paz ao Oriente Médio

image Faixa de Gaza: forças israelenses iniciam preparativos para operação de retorno de reféns

Detalhes do acordo: passagem de Rafah e libertação de prisioneiros

O acordo, segundo Al-Hayya, também inclui a abertura da passagem de Rafah, localizada no sul de Gaza, na fronteira com o Egito, permitindo a circulação nos dois sentidos.

Um dos pontos mais sensíveis do pacto é a libertação de prisioneiros. O líder radical informou que:

  • 250 palestinos condenados à prisão perpétua serão libertados.
  • 1.700 prisioneiros de Gaza detidos após 7 de outubro de 2023, quando o conflito se intensificou, também serão soltos.

Hamas aceita plano mediado pelos EUA

Em nota, as Brigadas Al-Qassam, braço armado do Hamas, reiteraram o pronunciamento de Al-Hayya, destacando que lidaram com o plano apresentado pelos Estados Unidos com "grande responsabilidade".

"Enviamos uma resposta que atende aos interesses e direitos do nosso povo e inclui nossa visão para acabar com a guerra", afirmou o líder, segundo o braço armado do grupo. Ele ainda enalteceu a resistência: "O povo da Faixa de Gaza travou uma guerra como nenhuma outra que o mundo já viu, confrontando a tirania do inimigo, a brutalidade de seu exército e seus massacres."

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Hamas

Cessar-fogo permanente

Fim da guerra

Israel
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

concorda?

Netanyahu defende Prêmio Nobel da Paz a Trump: 'Ele merece'

O vencedor de 2025 deve ser anunciado na sexta-feira, 10.

09.10.25 14h02

Comemorações tomam ruas de Israel e de Gaza; Hamas cobra Netanyahu sobre lista de prisioneiro

09.10.25 12h48

GUERRA

Faixa de Gaza é bombardeada após acordo de paz entre Israel e Hamas

Os ataques ocorreram na Cidade de Gaza, ao norte, e em Khan Younis, ao sul, nessa quinta-feira (9)

09.10.25 11h29

Brasileiro é condenado 10 anos de prisão na Argentina por tentar matar Cristina Kirchner

09.10.25 8h38

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Influenciador transmite a própria morte ao vivo durante escalada de rocha

O paredão de granito El Capitan é considerado um dos maiores desafios do montanhismo no mundo

03.10.25 10h19

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

RASPADINHA MILIONÁRIA

Ganhador da raspadinha fica milionário, faz festa por 3 meses e acaba no hospital

Operador de empilhadeira faturou mais de R$ 7 milhões e decidiu "viver a vida". A celebração descontrolada terminou em emergência médica e embolia pulmonar

06.10.25 15h51

POLÊMICA

Grupos gays internacionais rompem com o ativismo trans e criam movimento LGB separado; entenda

O novo movimento, conhecido como LGB, cresce principalmente na Europa e nos Estados Unidos.

06.10.25 9h55

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda