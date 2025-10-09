Capa Jornal Amazônia
Mundo

Mundo

Faixa de Gaza é bombardeada após acordo de paz entre Israel e Hamas

Os ataques ocorreram na Cidade de Gaza, ao norte, e em Khan Younis, ao sul, nessa quinta-feira (9)

Lívia Ximenes
A Faixa de Gaza foi bombardeada horas após acordo de paz ser firmado entre Israel e Hamas, nessa quinta-feira (9). O tratado é parte da primeira fase do plano de paz do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Os ataques ocorreram Cidade de Gaza, ao norte, e em Khan Younis, ao sul.

A situação foi confirmada pela Defesa Civil palestina, que, junto ao Ministério do Interior, solicitou à população que se mantenha longe dos locais onde as forças armadas de Israel estão. Tanques israelenses bloquearam a Estrada Al-Rasheed para impedir o retorno de civis ao norte. Os moradores devem aguardar um novo pronunciamento das autoridades.

Conforme informações do gabinete de Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, o cessar-fogo acontecerá quando o acordo de paz for ratificado pelo governo. A previsão é que seja validado ao longo do dia. O tratado inclui a retirada do exército israelense, a pausa de ataques militares e a liberação de reféns.

