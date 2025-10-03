Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Hamas aceita libertar reféns israelenses e transferir governo de Gaza conforme plano de Trump

Estadão Conteúdo

O Hamas anunciou nesta sexta-feira, 3, que aceita pontos centrais da proposta de paz apresentada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, incluindo a libertação de reféns israelenses e a transferência da administração de Gaza. Em comunicado, a organização afirmou que a decisão foi tomada "a partir da responsabilidade nacional e do compromisso com os princípios, direitos e interesses supremos do nosso povo" após "amplas consultas" com lideranças, facções palestinas e mediadores regionais.

O prazo final dado por Trump se encerrava às 19 horas (de Brasília) de domingo.

O grupo se antecipou e declarou sua "concordância em libertar todos os prisioneiros da ocupação Israel, vivos e restos mortais, conforme a fórmula de troca prevista na proposta do presidente Trump, mediante condições adequadas no terreno para a operação".

Segundo o texto, o Hamas confirma sua disposição de entrar "imediatamente, por meio dos mediadores, em negociações para discutir os detalhes".

Outro ponto ressaltado foi a disposição de abrir mão do controle direto da Faixa de Gaza.

O Hamas reiterou sua aceitação em transferir a administração da Faixa de Gaza para uma Autoridade Palestina composta por membros independentes, "com base em consenso nacional palestino e apoiada por países árabes e islâmicos".

A nota também destacou que outras questões ligadas ao futuro de Gaza e aos "direitos legítimos do povo palestino" devem ser tratadas em "um quadro nacional palestino abrangente", baseado em resoluções internacionais.

O movimento afirmou valorizar "os esforços árabes, islâmicos e internacionais, bem como os de Trump, voltados a deter a guerra contra a Faixa de Gaza".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ISRAEL

HAMAS

GUERRA

cessar-fogo

acordo

aceitação
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

realeza

Reino Unido: príncipe William afirma que levará mudanças à monarquia quando for rei

O príncipe enfatizou a importância da tradição, mas afirmou também que não tem medo de questionar como as coisas são

03.10.25 15h13

Trump eleva pressão sobre Hamas e dá até domingo para grupo aceitar acordo sobre Gaza

03.10.25 13h42

Rússia atinge instalações de gás da Ucrânia no maior ataque desde o início da guerra

03.10.25 12h38

Ataque a sinagoga no Reino Unido: uma vítima foi atingida por disparo da polícia, diz médico

03.10.25 11h42

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Mulheres são mortas ao vivo em transmissão; entenda o caso

Com imagens divulgadas simultaneamente na internet, três jovens foram assassinadas na Argentina e ao menos 12 pessoas foram presas

26.09.25 14h37

ACIDENTE

VÍDEO: homem morre após cair de coqueiro em praia; árvore quebrou durante escalada

Acidente aconteceu em praia da Costa Rica e foi registrado por banhistas; vítima caiu de cabeça na areia

26.09.25 22h38

VIRALIZOU

VÍDEO: casa é invadida por dezenas de caranguejos após ficar no caminho de rota migratória

Cena inusitada registrada em Caibarién, em Cuba, já acumula milhares de visualizações

27.09.25 16h02

Quem estava no caixão?

Jovem 'morto' aparece no próprio velório e causa desespero; entenda

A confusão começou após o corpo ser liberado sem perícia técnica; saiba a identidade da vítima real

26.09.25 19h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda