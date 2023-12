Guerra Ucrânia x Rússia: 28 drones e 2 mísseis são derrubados pela Força Aérea ucraniana

Na noite deste domingo (24), véspera de Natal, a Rússia lançou 31 drones de fabricação iraniana Shahed contra o território ucraniano, tendo como alvos as regiões de Odessa, Kherson e Mikholayv, no sul, Donetsk, no leste, e Khmelnitski (oeste). Desse total, a Força Aérea da Ucrânia conseguiu derrubar 28, informou o órgão nesta segunda-feira (25). Também foram derrubados dois mísseis.

As forças russas usam frequentemente drones e mísseis para atacar cidades ucranianas, mas a Força Aérea de Kiev consegue derrubar a maioria deles. Desde o início do ano, regiões da Rússia também foram alvos de vários ataques com drones.

Depois do ataque deste domingo, os destroços de um drone derrubado provocaram danos em instalações portuárias e edifícios em um dos bairros da cidade de Odessa, grande porto do Mar Negro.

Natal na Ucrânia

Este ano, foi a primeira vez que os ucranianos celebraram o Natal em 25 de dezembro, e não em 7 de janeiro como os russos ortodoxos. A mudança, que rompeu a tradição no país, teve como objetivo seguir o calendário ocidental, o que representa uma ruptura com Moscou.