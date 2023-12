Deputado da Ucrânia detona granadas em reunião; 1 pessoa morre e 6 estão em estado grave; vídeo

Uma pessoa morreu durante uma reunião na Ucrânia, após um deputado do país detonar granadas no local. O caso aconteceu nesta sexta-feira (15), na região de Transcarpátia, por volta das 11h30 (no horário local). Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o momento em que o deputado Serhii Batryn, de 53 anos, detona as granadas.

Segundo a imprensa ucraniana, 26 pessoas ficaram feridas, sendo que seis delas estão em estado crítico. Serhii Batryn é do mesmo partido do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.

O Serviço de Segurança da Ucrânia abriu uma investigação para apurar as motivações do caso. O crime foi cometido durante uma reuniao da prefeitura local. Segundo a imprensa ucraniana, Batryn vinha fazendo vídeos se queixando de políticos da cidade.

As primeiras informações divulgadas após o crime apontam que o deputado que detonou as granadas também ficou ferido e estava sendo tratado em um hospital.