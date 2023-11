Rússia é suspeita de envenenar esposa do chefe de inteligência, informa Ucrânia

A Ucrânia informou, nesta terça-feira (28), que Marianna Budanova, internada desde a semana passada, sofreu um envenenamento por metais pesados, dentre eles mercúrio e arsênico. A vítima é esposa de Kyrylo Budanov, chefe do serviço de inteligência militar do país. Segundo um porta-voz do exército ucraniano, a suspeita é que a Rússia esteja por trás do atentado.

O militar informou, ainda, que o objetivo era realmente atingir Mariana, e não o marido dela. De acordo com o agente, é impossível atingir diretamente o chefe dos serviços de inteligência com envenenamento, por isso a Rússia mirou na esposa do militar.

Em outro momento, Kyrylo Budanov chegou a afirmar que ele e a esposa moram juntos e que atualmente o casal estava residindo no local de trabalho dele.

Até o momento, o governo russo não se manifestou sobre a suspeita de autoria do atentado. No entanto, não é a primeira vez que a Rússia é acusada de envenenamento.

Segundo a imprensa ucraniana, os metais utilizados no envenenamento não são usados nos equipamentos ucranianos, por isso os serviços de inteligência acreditam que houve envenenamento de comida e de forma intencional por parte da nação russa.

(*Kamila Murakami, estagiária de jornalismo sob a supervisão de Hamilton Braga, coordenador do núcleo de Política)