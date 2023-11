Putin assina saída da Rússia de tratado que proíbe testes nucleares

Vladimir Putin, presidente da Rússia, assinou nesta quinta-feira (2) uma lei que revoga a ratificação do Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares pela Rússia. A informação foi divulgada pela TASS, a agência oficial russa.

O tratado de 1996 proíbe todos os testes com armas nucleares, mesmo nunca tendo entrado em vigor porque alguns países-chave - entre eles, Estados Unidos e China - nunca o ratificaram.

A Rússia afirma que não retomará os testes a menos que Washington o faça e que sua desratificação não altera sua postura nuclear ou a forma como compartilha informações sobre suas atividades nucleares.



Alguns especialistas ocidentais em controle de armas demonstraram preocupação com a possibilidade de a Rússia estar se aproximando de um teste para intimidar e provocar medo em meio à guerra na Ucrânia, uma ideia que as autoridades russas minimizam.



No último dia 5, Putin disse que não estava pronto para dizer se a Rússia deveria ou não retomar os testes nucleares, depois dos apelos de alguns especialistas em segurança e legisladores russos para que testasse uma bomba nuclear como um aviso ao Ocidente.

De fato, se a medida acontecer, poderia dar início a uma nova era de testes nucleares de grandes potências, temem os especialistas ocidentais.

A aprovação da lei de desratificação por Putin foi publicada em um site do governo que dizia que a decisão tem efeito imediato. As duas câmaras do Parlamento russo já aprovaram a medida.



'Profundamente lamentável'

Robert Floyd, chefe da Organização do Tratado de Proibição Total de Testes Nucleares, que tem a função de promover o reconhecimento do tratado e construir o seu regime de verificação para garantir que nenhum teste nuclear passe despercebido, condenou a medida da Rússia.



“A decisão de hoje da Federação Russa de revogar a ratificação do Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares é muito decepcionante e profundamente lamentável”, disse Floyd, que tentou fazer lobby com altos funcionários russos para fazê-los mudar de ideia, no X (antigo Twitter).



O tratado estabeleceu uma rede global de postos de observação que podem detectar sons, ondas de choque ou precipitação radioativa de uma explosão nuclear.

A Rússia pós-soviética nunca realizou um teste nuclear. A União Soviética fez o último teste em 1990 e os Estados Unidos em 1992. Nenhum país, exceto a Coreia do Norte, realizou um teste envolvendo uma explosão nuclear neste século.



Andrey Baklitskiy, pesquisador sênior do Instituto das Nações Unidas para Pesquisa sobre Desarmamento, disse que a desratificação do CTBT pela Rússia é parte de uma "ladeira escorregadia" para a retomada dos testes.



“Não sabemos que passos seguiremos e quando, mas sabemos onde termina esta estrada. E não queremos ir para lá”, disse ele.



