R70: 'Faremos isso com base em nossos interesses nacionais', diz Putin sobre fim de conflito

Segurança

O aplicativo Celular Seguro, que permite o bloqueio completo de celulares roubados ou furtados, fica disponível a partir de hoje.

Moradia

De novembro de 2022 para novembro de 2023, os aluguéis ficaram 16% mais caros no país. Goiânia é a capital com o maior aumento.

Vladimir Putin (J.Bosco)

"Eles querem negociar? Que negociem. Mas faremos isso com base em nossos interesses nacionais”

Vladimir Putin, presidente russo, afirmou ontem que a Rússia estaria disposta a conversar com a Ucrânia, os Estados Unidos e a Europa para negociar o fim do conflito com Kiev.

CHIP

PROBLEMAS

Anunciada como solução mágica para a pecuária, a obrigatoriedade de rastreamento de animais, via chip, está tirando o sono dos pequenos produtores que não têm fontes de recursos para aderir à medida no curto prazo. Como a pressão vem dos grandes frigoríficos, muitos pecuaristas estão sendo descredenciados e perdendo vendas. Nesse cenário quem ganha é quem tem capital para os altos investimentos. Nesta semana, a Confederação Nacional da Agricultura divulgou nota defendendo que a adesão dos produtores deve ser voluntária e que os pecuaristas tenham prazo mínimo de oito anos para se adaptar. Também defende que o controle da distribuição da numeração oficial e o banco de dados fiquem a cargo da entidade. No Pará, gigantes como a JBS anunciaram o fechamento de frigoríficos e a suspensão de contratos.

PL

EXPULSÃO

A Executiva do Partido Liberal do Pará anunciou a expulsão do deputado estadual Aveilton Souza da legenda. A medida foi tomada em reunião extraordinária realizada na noite da última segunda-feira. Entre os que votaram a favor da expulsão estavam os deputados federais Éder Mauro e Caveira, além dos deputados estaduais Toni Cunha e Rogério Barra - este é, inclusive, autor do pedido de expulsão junto à Comissão de Ética do partido. Também votaram pela expulsão Mário Couto e Mayky Vilaça.

GOTA D’ÁGUA

O deputado federal Joaquim Passarinho e o deputado estadual Coronel Neil não compareceram, assim como Aveilton, que enviou advogado para representá-lo. Entre os motivos apontados para a expulsão estão as votações de Aveilton em favor de projetos do governo e contra a oposição. A gota d’água teria sido a recusa em subscrever requerimento para concessão de título de Cidadã do Pará à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

RESÍDUOS

GESTÃO

Enquanto Belém patina na busca por uma solução para os resíduos produzidos na capital, o município de Rondon do Pará se prepara para receber um Centro de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos, construído em parceria com o governo do Estado. Com a finalização do projeto, que está com 96% das obras concluídas, a população terá um novo aterro sanitário.

ESTRUTURA

A obra tem investimento superior a R$ 26 milhões e o Centro será constituído por triagem de resíduos recicláveis, área do aterro sanitário, centro de convivência, galpão de coleta seletiva, galpão de logística reversa e urbanização. Além das unidades operacionais, também possui área para deposição de resíduos de demolição, de construção civil e para unidade de compostagem. Atualmente há estudos para a construção de centros semelhantes em outros pontos do Estado.

UNIMED

DESCASO

Com sintomas de gripe, leitor da coluna esperou por mais de seis horas para conseguir fazer, na unidade de urgência e emergência da Unimed na Doca, o teste para covid-19. O cenário no local lembra os primeiros tempos da pandemia, com corredores lotados, muitos idosos e crianças implorando por atenção diante do total descaso com os doentes que se amontoam à espera de atendimento.

SUS

Mais graves que a desrespeitosa espera em condições insalubres são a falta de informações e o fato de que não há a quem recorrer. Não por acaso o que se ouvia por lá era o novo ditado popular em Belém: “Está pior que o SUS”.

MARABÁ

ZOO

O município de Marabá, no sudeste do Pará, vai ganhar um Parque Zoológico administrado pela Fundação Zoobotânica de Marabá. A Licença de Operação foi liberada nesta semana e tem validade até dezembro de 2028. O documento emitido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) autoriza as atividades do zoológico, localizado na rodovia BR-155, km 9, no bairro Nova Marabá. Além de abrigo para os animais, o local será ponto de visitação e espaço para reabilitação da fauna silvestre.

EM POUCAS LINHAS

► O recesso de fim de ano do Tribunal Regional Eleitoral do Pará começa hoje e vai até 6 de janeiro de 2024, mas, nesse período, os cartórios das zonas eleitorais da capital e do interior do Estado, assim como os demais órgãos de atendimento ao eleitor, funcionarão de 8h às 12h. Na sede do Tribunal, em Belém, os serviços essenciais também serão mantidos em regime de plantão.

► Começou a tramitar na Câmara Federal o projeto de lei que prevê a inclusão, de forma gratuita no Sistema Único de Saúde (SUS), da vacina contra o herpes-zóster, doença conhecida como “cobreiro”. No serviço privado de saúde, o imunizante chega a custar em torno de R$ 1 mil. Com imunidade mais baixa, pessoas com mais de 60 anos e imunossuprimidas, com doenças como Aids e câncer, são as mais afetadas pela enfermidade, que causa diversos incômodos e dores, afetando severamente a qualidade de vida. A proposta teve autoria do deputado paraense Raimundo Santos (PSD-PA).

► O réveillon na Estação das Docas deve reunir 50 mil pessoas. A festa terá artistas como Arthur Espíndola, Fruta Quente, Pinduca, Eloi Iglesias e Warilou e está programada para durar oito horas.

► A corregedoria regional da Justiça do Trabalho do Pará e Amapá recebeu prêmio inédito do Conselho Nacional de Justiça por seu desempenho. O Prêmio Corregedoria Ética é entregue a quem atinge as metas nacionais com os melhores resultados apurados até junho de 2023.

► O vereador Pablo Farah (MDB) realiza hoje, no bairro de Fátima, a quarta edição do “Natal dos Farahzinhos”, com programação que inclui distribuição de brinquedos e chegada do Papai Noel. A vice-governadora Hana Ghassan já confirmou presença ao evento.

► A Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Escolas Médicas, órgão vinculado ao Ministério da Educação, emitiu parecer recomendando a implantação do curso de Medicina da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa).