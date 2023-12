Zelensky, presdiente da Ucrânia, está a caminho da Argentina para posse de Milei

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, participará da cerimônia de posse do presidente eleito da Argentina, Javier Milei, anunciou a Presidência da Ucrânia neste sábado (9).

"A caminho da Argentina para participar da cerimônia de posse do presidente eleito, Javier Milei, Volodimir Zelensky se reuniu com o primeiro-ministro de Cabo Verde, José Ulisses Correia e Silva", informou, em nota, a Presidência em Kiev.

Os presidentes do Paraguai, Santiago Peña, do Chile, Gabriel Boric, do Equador, Daniel Noboa. Felipe VI, rei da Espanha e Viktor Órban, primeiro-ministro da Hungria, também confirmaram presença na posse de Milei.

O ex-presidente Jair Bolsonaro já está em Buenos Aires. Lula vai enviar o chanceler Mauro Vieira.