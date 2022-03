Guerra na Ucrânia: Amazon promete US$ 10 milhões para esforços humanitários

A Amazon informou que está usando sua capacidade de logística para fornecer suprimentos para os necessitados e experiência em segurança cibernética para ajudar governo e empresas na Ucrânia. "A Amazon está com o povo da Ucrânia e continuará ajudando", disse o presidente-executivo Andy Jassy, no Twitter. A companhia prometeu doar até US$ 10 milhões para esforços humanitários. As informações são do G1.